Унікальне відео: українські полярники показали, як з'являється на світ субарктичне пінгвіненя (відео)

Українські полярники, які працюють на станції "Академік Вернадський" в Арктиці, завільмували унікальні кадри.

Українські біологи, які перебувають зараз на арктичній станції "академік Вернадський" зафільмували унікальні кадри появи на світ субарктичного пінгвіненяти.

Відео виклали в Мережу.

На ньому можна побачити, як вилуплюється з яйця дитинча субантарктичного пінгвіна, батьки якого гніздують біля української станції "Академік Вернадський"

"Процес "народження" триває кілька годин, тому дослідники фільмували його по черзі, а найцікавіші моменти зібрали потім у короткий ролик.

Нагадаємо, що нещодавно поблизу станції "Академік Вернадський" українські полярники зафіксували справжній "пінгвін-бум. Там на світ з'явилось вже із десяток пінгвінят.

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