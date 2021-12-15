Унікальний для вільної Донеччини: у Маріуполі завершилось «Велике будівництво» 50-метрового басейну

У Маріуполі Донецької області завершили реконструкцію басейну «Нептун».

ЇЇ виконали з урахуванням стандартів FINA для проведення міжнародних змагань з кількох видів спорту, повідомив голова Донецької ОДА, керівник обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко.

Реконструкцію зробили в рамках програми президента Володимира Зеленського «Велике будівництво».

«Нептун» – це поки що єдиний критий 50-метровий басейн на вільній території Донеччини. Тепер він повністю відповідає стандартам міжнародної федерації плавання (FINA) і готовий приймати всеукраїнські та міжнародні змагання з п’яти видів спорту: плавання, синхронного плавання, водного поло, стрибків у воду та стрибків на батуті», - розповів Кириленко.

На ремонт витратили понад 120 млн гривень. В ході реконструкції замінили чашу басейну і снаряди для стрибків у воду, поставили сучасну систему фільтрації води, замінили всі внутрішні комунікації, відремонтували внутрішні приміщення та упорядкували прилеглу територію.

Також басейн облаштували для людей з інвалідністю: тут з’явився ліфт і підйомники для спуску у воду.

«Вірю, що тут буде виховане не одне покоління чемпіонів», - додав голова обласної адміністрації.

Як повідомлялося раніше, за програмою президента Володимира Зеленського «Велике будівництво» відкривають також майданчики для занять спортом просто неба у кроковій доступності. В населених пунктах України вже працюють 500 «активних парків», де можна тренуватися за відеоуроками від зіркових інструкторів.