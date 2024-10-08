"Унікальний спосіб": зварювальник втік до Угорщини через самостійно вирізану дірку в мості – журналіст

Зварювальник під час ремонтних робіт на прикордонному мості через Тису самостійно підготував собі шлях до втечі.

На Закарпатті один із ремонтників на КПП "Тиса" втік за кордон через самостійно вирізану дірку в мості до Угорщини.

Про це повідомив місцевий журналіст Віталій Глагола у своєму Telegram.

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За його словами, подія трапилася ще у вересні 2024 року, але про неї стало відомо лише зараз.

"Під час проведення робіт з ремонту мосту, окрім ремонтних робіт, готував собі шлях до втечі з України. Чоловік знаючи особливості конструкції мосту кожного разу вирізав собі частину металоконструкції, яка в результата дала йому можливість втекти до Угорщини", – каже Глагола.

Журналістові вдалося отримати ексклюзивні кадри з КПП "Тиса". На фото можна побачити сам шлях втечі.

Фото: Віталій Глагола

Шлях втечі зварювальника-ухилянта через прикордонний міст / Фото: Віталій Глагола

Держприкордонслужба поки не прокоментувала інформацію.

Раніше повідомлялося, що на Закарпатті двоє ухилянтів хотіли втекти до Угорщини, вдаючи з себе військових.

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