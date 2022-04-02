Унікальний випадок: житомирські десантники під Харковом збили з ПТРК два ворожі вертольоти (відео)

Це по суті перший випадок, коли з ПТРК успішно знищено повітряну ціль.
У Харківській області стався унікальний випадок знищення гелікоптерів РФ. Відзначилися житомирські десантники.
Про це повідомляє Командування десантно-штурмових військ ЗСУ.
Вчора за підтвердженнями даними у Харкоівській області військовослужбовцями 95-ї окремої десантно-штурмової бригада ЗСУ було збито два транспортно-бойових вертольоти Мі-8 ЗС РФ.
"Вертольоти були знищені в районі Харківщини розрахунком вітчизняного переносного противотанкового ракетного комплексу “Корсар”. Це по суті перший випадок, коли з ПТРК успішно знищено повітряну ціль. Після ураження ракетою, некерований повітряний противник завалившись набік при падінні зіштовхнувся з летівшим позаду своїм же гвинтокрилом", - йдеться в повідомленні.
Свої слова десантники підкріпили відео, де видно, як палають вертольоти противника після "успішного" приземлення.
"Ми пишаємося майстерністю, військовим успіхом та професіоналізмом наших десантників", - додали в Командуванні ДШВ.
Нагадаємо, що українські десантники збили в небі над селом у Миколаївській області російську крилату ракету, яка летіла в напрямку Кропивницького.