Унікальний випадок: ЗСУ показали потужну ліквідацію ворожого дрона (відео)

Наші бійці показали ефектне знищення російського залізяччя. Так, екіпаж БМП Bradley збив ворожий FPV-дрон з гармати Bushmaster.

Про це пише 47 ОМБ.

ЗСУ показали потужну ліквідацію ворожого дрона

"Унікальний випадок! Екіпаж БМП Bradley збив ворожий FPV-дрон з гармати Bushmaster. Воїни 47 ОМБр пішли на випередження та не дозволили уразити американську машину", – зазначили там.

Нагадаємо, станом на ранок 26 червня 2024 року ЗСУ знищили 538 060 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1220 військових.

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