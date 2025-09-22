Унікальний сценарій: політолог сказав, як може закінчитися війна в Україні

Війна Росії проти України / © ТСН.ua

Завершення війни може відбутися за новим — українським — сценарієм. Ймовірно, Україна та Росія не підписуватимуть жодну мирну угоду.

Про це в ефірі «КИЇВ24» сказав політолог Володимир Фесенко.

Він наголосив: не всі війни закінчуються мирними угодами. Корейська війна, до прикладу, завершилася без неї.

«У Японії її немає з Росією. З американцями мирну угоду вони підписали. Це не поодинокі випадки, це — типова ситуація», — сказав Фесенко.

На його думку, мирної угоди між Україною та Росією, ймовірно, не буде.

«І не треба цього боятися. Тому що у разі мирної угоди треба буде визначити статус окупованих територій, а тут — глухий кут», — каже експерт.

Наша та російська позиції — прямо протилежні. Зафіксувати, чиї це території юридично, не вдасться. І компроміс неможливий навіть теоретично.

Раніше йшлося про те, коли РФ буде готова сісти за стіл перемовин. Насамперед для цього українська армія має зупинити її на фронті.

«Росіяни не хочуть жодних перемовин. У них все добре виходить на фронті зараз. Вони поставили собі мету, розрахували допустимі втрати та ресурси для війни. Тобто у них все йде за планом. Про які перемовини може йтися зараз?», — наголосив військовий Станіслав «Осман» Бунятов.

Наразі Кремль лише використовує тему переговорів, зокрема, для зниження санкційного тиску, а умови, які висуваються агресором, апріорі неприйнятні.