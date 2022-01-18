Уникнути не вдасться: у МОЗ заявили про очікуваний спалах "Омікрону" в Україні

Уникнути не вдасться: у МОЗ заявили про очікуваний спалах "Омікрону" в Україні

Українців просять дотримуватися правил карантину і вакцинуватися.

Медична система України готується до чергового навантаження через потенційний спалах нового штаму коронавірусу "Омікрон".

Про це повідомили у МОЗ.

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"Тенденції щодо поширення «Омікрону» у світі свідчать про те, що Україна теж не уникне нового спалаху коронавірусної хвороби. Водночас медична система постійно вдосконалюється до чергового навантаження", - сказано в повідомленні.

У МОЗ наголосили на важливості дотримання протиепідемічних правил україецями, адже темпи захворюваності поступово зростають. Ефективними у боротьбі з пандемією залишаються прості правила:

правильне використання захисних масок (щоб закривали рот і ніс)

дотримання дистанції (1,5 м)

регулярне миття рук

вакцинація від COVID-19

"Невакциновані мають вдесятеро вищий ризик смертності від COVID-19 та у 4,5 раза вищий ризик госпіталізації, ніж ті, хто пройшов базовий курс щеплення", - уточнили в МОЗ.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Нагадаємо, в Україні станом на ранок 18 січня зафіксовано 8 558 нових випадків коронавірусу. Протягом доби від COVID-19 померло 188 осіб. Одужав 5 761 пацієнт. За добу вакциновано 80 921 українець.

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