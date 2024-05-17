Уникнути вручення повістки більше не вдасться: Кабмін затвердив нові правила

Повістка буде вважатися врученою навіть у разі проставлення поштової відмітки про відсутність адресата.

Уряд затвердив нові правила проведення призову військовозобов'язаних громадян, які зокрема встановлюють порядок вручення повісток. Відтепер повістка вважатиметься врученою навіть якщо пошта не знайде адресата за місцем проживання або в разі відеофіксації відмови військовозобов'язаного розмовляти з представниками ТЦК.

Постанову Кабміну від 16 травня 2024 року. №560 "Про затвердження Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період" опубліковано на урядовому порталі ввечері п'ятниці, 17 травня, напередодні набуття чинності новим законом про мобілізацію.

Новий порядок вручення повісток передбачає, що крім особистого вручення повістки можна надсилати засобами поштового зв'язку.

У разі особистого вручення повістки належним підтвердженням оповіщення резервіста або військовозобов’язаного про виклик до ТЦК вважається:

особистий підпис про отримання повістки;

відеозапис вручення повістки або ознайомлення з її змістом;

відеофіксація відмови від отримання повістки або відмови у спілкуванні з уповноваженою особою.

Повістки, відправлені поштою на адресу, вказану у військово-облікових даних, вважаються врученими за будь-яких умов. Дата вручення повістки визначається однією з відміток поштового оператора:

про отримання поштового відправлення адресатом;

про відмову отримати поштове відправлення;

про відсутність особи за адресою задекларованого/зареєстрованого місця проживання, повідомленою ТЦК під час уточнення своїх облікових даних.

Тобто, відповідно до пункту 41 Порядку проведення призову, повістка вважатиметься врученою, навіть якщо особу не зможуть знайти за місцем проживання ані представники ТЦК, ані поштовий оператор.

Нагадаємо, адвокат розповів, як діятиме закон про мобілізацію від 18 травня. Юрій Танасійчук зазначив, що новий закон про мобілізацію має пройти перехідний період.

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