Унітази - то були квіточки: російські вояки на Херсонщині крадуть в себе тепловізори і відправляють додому

На Херсонщині російські військовослужбовці почали розкрадати майно, яке б могло допомогти врятувати їм життя.

На Херсонщині російські окупанти пішли "далеко вперед" у своїх крадіжках. Їх тепер мало цікавлять собачі будки і унітази, оскільки вони переключилися на тепловізори, які крадуть в своїх же підрозділах.

Про це розповідає своєму колезі командир одного з підрозділів ЗС РФ, який перебуває на Херсонщині. Розмову окупанта перехопило ГУР Міноборони.

Так, командир батальйону розповідає "Дімону", щоб той за можливості брав собі тепловізор.

"Тут смутні часи відбуваються ночами. Ніколи не давай "теплік" (тепловізор) солдату, краще сам в бій. Бо вони його тільки про*бують. Відправляють додому. Тут стільки тепликів пішло наліво. К*нчені. За руки ловив особисто, бл*дь", - розповідає комбат.

Він додає, що через крадіжки тепловізорів тепер від них відмовляється і говорить солдатам, щоб тепер замість того, щоб дивитися в тепловізор "тепер слухайте бл*дь".

Нагадаємо, що в Росії "волонтерка" оголосила збір коштів на тепловізори для окупантів. При чому дівчина зазначила, що вони мають допомогти окупантам зігрітися на фронті. Завдяки незнанню функції приладу вона стала посміховиськом в Мережі.