UNITED24: Шмигаль назвав перші населені пункти, де в рамках ініціативи відбудують будинки

Завдяки ініціативі президента Зеленського на платформі UNITED24 було зібрано більшу частину суми, що необхідна для відновлення.

Житлові будинки в Ірпені, Бородянці, Гостомелі, селах Бузова та Мила Київської області, що були пошкоджені чи знищені окупантами, стануть першими об'єктами, які будуть відбудовувати в межах платформи UNITED24.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Ірпінь показав російським окупантам, що таке сила української зброї та українського духу. Саме звідси запускаємо перші проєкти відбудови в межах платформи UNITED24. 18 житлових будинків будуть відновлені в Ірпені, Бородянці, Гостомелі, селах Бузова та Мила", - зазначив очільник уряду.

Шмигаль наголосив, цього тижня Кабінет міністрів спрямував перші 465 млн грн, аби розпочати відбудову вже зараз. Завдяки цьому понад 4 тисячі людей зможуть повернутися до власних домівок.

Що таке UNITED24

Нагадаємо, що 5 травня 2022 року президент Володимир Зеленський започаткував ініціативу UNITED24. Ця платформа створена з метою збору коштів на підтримку України. ЇЇ головна мета - збір коштів на підтримку держави у протистоянні РФ, яка розв'язала повномасштабну війну проти України. Зібрані кошти розподілятимуть за трьома напрямками: оборона та розмінування, гуманітарна та медична допомога, відбудова країни.

Також читайте У скільки стане повоєнна відбудова України: у Світовому банку назвали суму

Амбасадорами UNITED24 стали багато відомих людей. Серед них український футболіст Андрій Шевченко, українська тенісистка, третя ракетка світу Еліна Світоліна, американський сценарист, актор Лієв Шрайбер, американський гурт Imagine Dragons, грузинський дизайнер, креативний директор модного будинку Balenciaga Демна Гвасалія, американська співачка та акторка Барбра Стрейзанд, американський актор Марк Гемілл, український боксер Олександр Усик, американський астронавт і відставний капітан ВМС США Скотт Келлі та американський історик, професор Єльського університету Тімоті Снайдер.

Читайте також: