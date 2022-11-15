UNITED24 та Метінвест випустили у продаж останній наклад браслетів із довоєнної сталі «Азовсталі»

Коштує браслет 1 500 грн, придбати його можна не тільки в Україні, але й в ЄС, США та Канаді. Весь прибуток від продажу браслетів піде на створення першого в історії флоту морських дронів для Військово-морських сил Збройних сил України.

Для кожного українця «Азовсталь» – більше, ніж назва металургійного комбінату. Це символ мужності й незламності захисників України, які виявилися міцнішими за сталь. Саме тому випущені у жовтні 30 000 браслетів зі сталі «Азовсталі» в межах першого та другого накладу розкупили за лічені дні! Кошти від продажу цих накладів браслетів пішли на проєкт «Армія дронів» - комплексну програму фандрейзингової платформи UNITED24, Генерального штабу ЗСУ, Міністерства цифрової трансформації та Держспецзв'язку, що передбачає системну закупівлю дронів, їхній ремонт та оперативну заміну, а також курс навчання пілотів.

«У світовій історії ще не було прикладів, коли металургійний завод ставав таким символом держави, а браслети зі сталі розкуповувалися за лічені години. Бо «Азовсталь» – це об'єднавчий символ для кожного українця, символ незламності й нашого прагнення до перемоги. Символічно, що останній наклад браслетів зі сталі «Азовсталі» допоможе побудувати для держави флот морських дронів, адже флагман українського флоту, корвет «Гетьман Іван Мазепа», також виготовлено з маріупольської сталі Метінвесту. Певен, що увесь наклад браслетів розійдеться Україною і світом за кілька днів. Сподіваюся, що наступну партію браслетів ми виготовимо вже з першої партії сталі з відбудованої «Азовсталі» в українському Маріуполі», – зауважив Юрій Риженков, генеральний директор Групи Метінвест.

Від початку війни Група Метінвест перерахувала на допомогу Україні й українцям 2,1 млрд грн. Також Рінат Ахметов створив «Сталевий фронт» - ініціативу, яка спрямована на допомогу українським військовим та пришвидшення перемоги України. Сума ініціативи від початку війни сягнула понад 3 млрд грн: в її рамках українські військовослужбовці отримують 150 тис. бронежилетів, тисячі рацій та дронів, системи наведення вогню, 700 авто, півмільйона літрів пального та спеціальні сталеві укриття для передової.