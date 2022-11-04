UNITED24 в дії: командир екіпажу SpaceX пожертвував 100 тисяч доларів на "швидку" для України

Командир екіпажу SpaceX Inspiration4 Джаред Айзекман долучився до глобальної ініціативи з підтримки України UNITED24.

Як повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, він пожертвував 100 тисяч доларів на "швидку" для українських лікарів.

"Технологічний світ з Україною! Командир екіпажу SpaceX Inspiration4 Джаред Айзекман пожертвував $100 000 через UNITED24 на машину швидкої медичної допомоги для українських лікарів", - написав очільник мінцифри.

Федоров зазначив, що американський пілот військових реактивних літаків підтримав збір свого друга — амбасадора UNITED24, астронавта Скотта Келлі.

Також читайте За кошти UNITED24 вперше в історії придбали новенький гелікоптер

Нагадаємо, що United24 - це глобальна благодійна ініціатива з підтримки України, запущена 5 травня 2022 року українською владою. ЇЇ головна мета - збір коштів на підтримку держави у протистоянні РФ, яка розв'язала повномасштабну війну проти України. Зібрані кошти розподілятимуть за трьома напрямками: оборона та розмінування, гуманітарна та медична допомога, відбудова країни.

За шість місяців діяльності до платформи приєдналося 10 всесвітньовідомих особистостей. Так, амбасадорами UNITED24 стали: український футболіст Андрій Шевченко, українська тенісистка, третя ракетка світу Еліна Світоліна, американський сценарист, актор Лієв Шрайбер, американський гурт Imagine Dragons, грузинський дизайнер, креативний директор модного будинку Balenciaga Демна Гвасалія, американська співачка та акторка Барбра Стрейзанд, американський актор Марк Гемілл, український боксер Олександр Усик, американський астронавт і відставний капітан ВМС США Скотт Келлі та американський історик, професор Єльського університету Тімоті Снайдер.

Читайте також: