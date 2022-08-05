UNITED24 відзвітували, скільки грошей вдалося зібрати за три місяці і куди вже вистигли їх витратити

У липні до UNITED24 у ролі амбасадорів приєднались американський актор, триразовий номінант на «Золотий глобус» Лієв Шрайбер, один із найвідоміших музичних гуртів світу Imagine Dragons та креативний директор легендарного Дому моди Balenciaga Демна.

Загальна сума благодійних внесків до UNITED24 перетнула позначку 166 000 000 $ (понад 6 млрд грн), а на фронт вирушили професійні військові безпілотники — перші закупівлі в межах проєкту «Армія дронів».

«Третій місяць роботи UNITED24 відзначається запуском цільових зборів. Їхню ефективність можна спостерігати на прикладі й “Армії дронів”, і збору на автівки швидкої допомоги, який ініціювала перша леді України Олена Зеленська. Наразі на безпілотники для ЗСУ вже зібрано понад 755 мільйонів гривень. На швидкі класу С — 200 мільйонів гривень. І це лише за п'ять днів. Людям важливо бачити, на що саме будуть витрачені кошти. І коли вони розуміють цільове призначення, збір іде дуже активно», — говорить віцепрем’єр-міністр та міністр цифрової трансформації Михайло Федоров

Завдяки «Армії дронів» придбали 78 мультикоптерів Matrice, 20 дронів Fly Eye 3.0 та два комплекси Warmate з 40 дронами-камікадзе. Збір Олени Зеленської в межах Саміту перших леді та джентльменів дозволить закупити понад 50 автівок. 24 реанімобілі найвищого класу вже придбані та прямують до України.

Також вперше придбали гелікоптер МІ-2АМ-1 - ця модель є багатоцільовим повітряним транспортом, який використовують переважно для евакуації поранених з поля бою. Він здатен перевозити двох важкопоранених і трьох лікарів або вантажі вагою до 1200 кг на відстань до 600 км і на швидкості до 200 км/год, що дозволяє вчасно дістатись шпиталю тим, для кого кожна хвилина є критичною.

Протягом третього місяця роботи платформи Міністерство охорони здоров’я придбало 12 рентгенівських установок із С-арками експертного класу, 9 рентген-прозорих операційних столів і 83 наркозно-дихальні апарати. Українські лікарі також отримають апарати ШВЛ для дитячих лікарень. Кошти на них були зібрані в межах благодійних матчів першої ракетки світу Іґи Свйонтек: 191 000 $ від продажу квитків, і ще 100 000 $ передала родина Джонсонів від New York Jets Foundation. Для цього до Кракова особисто завітали Брік та Джек Джонсони, спадкоємці фармацевтичної компанії Johnson & Johnson.

Внесок на допомогу українським медикам також зробив Qatar Fund For Development: 5 000 000 $ використали на закупівлю реанімобілів та наркозно-дихальних апаратів для проведення інгаляційної анестезії при хірургічних втручаннях у медзакладах. Напрям «Медична допомога» підсилився завдяки новим амбасадорам — актору Лієву Шрайберу та музикантам гурту Imagine Dragons.

Зіркову підтримку здобув і напрям «Відбудова України» — його амбасадором став Демна, креативний директор Balenciaga. Модний дім створив спеціальний світшот, весь прибуток з продажу якого буде переказаний на відновлення інфраструктури в Україні. Замовити світшот можна на сайті united24-demna.balenciaga.com .

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