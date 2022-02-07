Універсальна вакцина або специфічний "бустер": у МОЗ розповіли, як часто надалі доведеться робити COVID-щеплення

Універсальна вакцина або специфічний "бустер": у МОЗ розповіли, як часто надалі доведеться робити COVID-щеплення

Головний санлікар допустив появу "специфічних" бустерів.

Міністерство охорони здоров'я розглядає декілька сценаріїв подальшого життя з коронавірусом. Йдеться про вакцинацію приблизно раз на два роки (у разі розробки універсальної вакцини, яка охоплюватиме всі можливі штами), появу і використання специфічних "бустерів", вакцинація перед початком епідемічного підйому ГРВІ.

Про це головний державний санітарний лікар Ігор Кузін розповів в інтерв'ю виданню "Фокус".

Кузін нагадав, що в США працюють над універсальною вакциною проти коронавірусу, яка охоплюватиме всі можливі штами. Тому надалі, у разі її успішної розробки і та схвалення, увесь світ може перейти до використання такої вакцини з доволі тривалим періодом ефективності.

"Потенційно це може бути вакцинація один раз на два роки з широким спектром імунної відповіді", - сказав Кузін.

За словами санлікаря, другим варіантом може бути використання "бустеру", коли фіксуватиметься загроза спалаху хвороби.

"Другий напрямок, про який можна сказати, - це використання варіанту специфічних бустерів. Іншими словами, коли ми розуміємо, що Україні загрожує конкретний штам, наприклад, той же "Омікрон", то використовуємо омікроноспецифічний бустер. Це ситуативне рішення, воно теж непогане. Але проблема в тому, що розробка специфічного бустера потребує значного проміжку часу, і країни можуть не встигати своєчасно отримувати такі препарати", - пояснив Кузін.

І третій сценарій, за його словами, вакцина проти "ковіду" буде умовним компонентом протигрипозної вакцини, яку МОЗ радить використовувати перед початком епідемічного підйому.

"Зараз у нас є трикомпонентні та чотирикомпонентні вакцини проти грипу. Як варіант туди додаватиметься ще й коронавірусний компонент", - уточнив він.

Водночас головний санлікар зауважив, що зараз важко спрогнозувати, яка конкретна тактика буде обрана, все залежатиме від результатів наукових досліджень.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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