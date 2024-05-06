Університети матимуть нову причину відраховувати студентів: як відбуватиметься єдиний іспит

Бакалаври, магістри та аспіранти повинні будуть складати Єдиний державний кваліфікаційний іспит (ЄДКІ) після виконання половини освітньої програми.

Відповідний законопроєкт затвердив комітет Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій.

Зазначається, що ті, хто не склав іспит з першої спроби, матимуть ще одну. У разі повторної невдачі студента відрахують. Поновитися в закладі вищої освіти студенти зможуть не раніше ніж через пів року та лише на контрактній основі.

Попри те, що такий іспит вже було організовано для бакалаврів та магістрів окремих спеціальностей, його хочуть поширити на всіх аспірантів.

"Іноземці, особи без громадянства та військовослужбовці можуть не складати ЄДКІ", - йдеться в повідомленні.

Для різних спеціальностей іспит буде проходити у такі дні:

Кібербезпека. Бакалаврський рівень – 25 травня.

Ветеринарна медицина. Магістерський рівень – 9 травня.

Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза. Магістерський рівень – 9 травня.

Автомобільний транспорт. Бакалаврський рівень – 23 травня.

Транспортні технології. Бакалаврський рівень – 28 травня.

Публічне управління та адміністрування. Магістерський рівень – 31 жовтня.

Право. Міжнародне право. Магістерський рівень – 21 листопада.

Перескласти іспит можна у такі дати:

Кібербезпека. Бакалаврський рівень – 16 травня.

Ветеринарна медицина. Магістерський рівень – 30 травня.

Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза. Магістерський рівень – 30 травня.

Автомобільний транспорт. Бакалаврський рівень – 13 червня.

Транспортні технології. Бакалаврський рівень – 20 червня.

Публічне управління та адміністрування. Магістерський рівень – 14 листопада.

Право. Міжнародне право. Магістерський рівень – 5 грудня.

Нагадаємо, Міністерство освіти і науки України затвердило основні засади та процедури приймання абітурієнтів під час вступної кампанії 2024 року.