Уночі 20 травня російські безпілотники атакували Україну: де прогриміли вибухи

"Шахед" / © ТСН.ua

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У ніч проти 19 травня 2025 року РФ атакувала українські міста ударними безпілотниками.

Про це повідомили Повітряні Сили ЗСУ та моніторингові канали у соціальних мережах.

Частину України охопила повітряна тривога. Працювали сили ППО.

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Зокрема, вибухи пролунали:

Синельникове (Дніпропетровщина);

Самар/р-н (Дніпропетровщина);

Павлоград/р-н;

Покровський р-н (Донеччина);

Краматорськ/р-н (Донеччина);

Полтавщина/Черкaщина;

Слов'янськ (Донеччина);

Житомирський р-н;

Вінничина/Житомирщинa;

Черкaщина.

Нагадаємо, під час російської атаки безпілотниками 19 травня вибухи лунали на Сумщині, Харківщині, Донеччині, Чернігівщині, Черкащині, Полтавщині та Кіровоградщині. Водночас цієї ночі російські війська не запускали міжконтинентальну балістичну ракету «Ярс», про що напередодні попереджала українська розвідка.

Зауважимо, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман повідомив, що росіяни на аеродромі в Енгельсі завантажують бомбардувальники Ту-95 ракетами, тож найближчими днями ворог може влаштувати ракетну атаку по території України.