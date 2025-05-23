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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
2661
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1 хв

Уночі 23 травня дрони РФ атакували Україну: де звучали вибухи

Росія знову атакувала мирні українські міста серед ночі безпілотниками, деколи було дуже гучно.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

У ніч проти 23 травня 2025 року РФ атакувала українські міста ударними безпілотниками.

Про це повідомили Повітряні Сили ЗСУ та моніторингові канали у соціальних мережах.

Частину України охопила повітряна тривога. Працювали сили ППО.

Зокрема, вибухи пролунали:

  • Сyмщина;

  • Лубни (Полтaвщина);

  • Миргородський р-н (Полтaвщина);

  • Кременчук (Полтaвщина);

  • Миколаївщина;

  • Згурівка (Kиївщина);

  • Чугуївський р-н (Хaркiвщина);

  • Миколаїв;

  • Xмельниччинa;

  • Чернівецька область;

  • Чугуїв/р-н;

  • Іванo-Франкiвщина;

  • Біла Церква/р-н (Kиївщина);

  • Покровськ/р-н (Донеччина).

Нагадаємо, що на Запоріжжі пролунали вибухи.

Росіяни продовжують атакувати українські міста.

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