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- Укрaїнa
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Уночі 23 травня дрони РФ атакували Україну: де звучали вибухи
Росія знову атакувала мирні українські міста серед ночі безпілотниками, деколи було дуже гучно.
У ніч проти 23 травня 2025 року РФ атакувала українські міста ударними безпілотниками.
Про це повідомили Повітряні Сили ЗСУ та моніторингові канали у соціальних мережах.
Частину України охопила повітряна тривога. Працювали сили ППО.
Зокрема, вибухи пролунали:
Сyмщина;
Лубни (Полтaвщина);
Миргородський р-н (Полтaвщина);
Кременчук (Полтaвщина);
Миколаївщина;
Згурівка (Kиївщина);
Чугуївський р-н (Хaркiвщина);
Миколаїв;
Xмельниччинa;
Чернівецька область;
Чугуїв/р-н;
Іванo-Франкiвщина;
Біла Церква/р-н (Kиївщина);
Покровськ/р-н (Донеччина).
Нагадаємо, що на Запоріжжі пролунали вибухи.
Росіяни продовжують атакувати українські міста.