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- Укрaїнa
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Уночі 24 травня дрони РФ атакували Україну: де звучали вибухи
Росія знову атакувала мирні українські міста серед ночі безпілотниками, деколи було дуже гучно.
У ніч проти 24 травня 2025 року РФ атакувала українські міста ударними безпілотниками.
Про це повідомили Повітряні Сили ЗСУ та моніторингові канали у соціальних мережах.
Частину України охопила повітряна тривога. Працювали сили ППО.
Зокрема, вибухи пролунали:
Краматорський р-н (Донеччина);
Бровари/р-н (Kиївщина);
Вiнниччина;
Одеса/Чорноморськ;
Житомирщинa;
Київ;
Бориспільський, Обухівський, Фастівський р-ни (Kиївщина);
Дніпропетровщина;
Покровськ/р-н (Донеччина);
Хaркiвщина;
Ізюм/р-н (Хaркiвщина);
Дніпро/р-н.
Нагадаємо, що РФ потужно атакувала Київ дронами: озвучені перші наслідки атаки.
Нічна атака на Київ 24 травня 2025 року: працює ППО, є постраждалі та пошкодження.