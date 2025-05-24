ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
848
Час на прочитання
1 хв

Уночі 24 травня дрони РФ атакували Україну: де звучали вибухи

Росія знову атакувала мирні українські міста серед ночі безпілотниками, деколи було дуже гучно.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

У ніч проти 24 травня 2025 року РФ атакувала українські міста ударними безпілотниками.

Про це повідомили Повітряні Сили ЗСУ та моніторингові канали у соціальних мережах.

Частину України охопила повітряна тривога. Працювали сили ППО.

Зокрема, вибухи пролунали:

  • Краматорський р-н (Донеччина);

  • Бровари/р-н (Kиївщина);

  • Вiнниччина;

  • Одеса/Чорноморськ;

  • Житомирщинa;

  • Київ;

  • Бориспільський, Обухівський, Фастівський р-ни (Kиївщина);

  • Дніпропетровщина;

  • Покровськ/р-н (Донеччина);

  • Хaркiвщина;

  • Ізюм/р-н (Хaркiвщина);

  • Дніпро/р-н.

Нагадаємо, що РФ потужно атакувала Київ дронами: озвучені перші наслідки атаки.

Нічна атака на Київ 24 травня 2025 року: працює ППО, є постраждалі та пошкодження.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie