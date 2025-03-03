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Уночі 3 березня над Україною літали ворожі дрони: де пролунали вибухи

Уночі 3 березня над Україною літали ворожі дрони: де пролунали вибухи

Вночі 3 березня відбулася атака російських безпілотників / Фото: ТСН.ua

Росіяни продовжують дошкуляти мирному українському населенню.

Ворог вкотре атакує Україну безпілотниками.

У ніч проти 3 березня 2025 року в Україні в багатьох областях була оголошена повітряна тривога через атаку ударних безпілотників РФ.

Працювали сили ППО, також у низці міст та регіонів пролунали вибухи:

  • Васильків/Глеваха;

  • Київщина;

  • Харків/р-н;

  • Чугуїв/р-н;

  • Черкаси. 

Нагадаємо, напередодні, 1 березня, російські окупанти атакували Запоріжжя. Внаслідок влучання почалася пожежа в багатоповерхівці.

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