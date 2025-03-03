Уночі 3 березня над Україною літали ворожі дрони: де пролунали вибухи

Росіяни продовжують дошкуляти мирному українському населенню.
Ворог вкотре атакує Україну безпілотниками.
У ніч проти 3 березня 2025 року в Україні в багатьох областях була оголошена повітряна тривога через атаку ударних безпілотників РФ.
Працювали сили ППО, також у низці міст та регіонів пролунали вибухи:
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Васильків/Глеваха;
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Київщина;
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Харків/р-н;
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Чугуїв/р-н;
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Черкаси.
Нагадаємо, напередодні, 1 березня, російські окупанти атакували Запоріжжя. Внаслідок влучання почалася пожежа в багатоповерхівці.
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