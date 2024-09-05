Уночі 5 вересня ворог атакував Україну дронами: де пролунали гучні вибухи

Повітряна тривога охопила значну територію України.
У ніч проти 5 вересня 2024 року ворог атакував Україну ударними безпілотниками.
Дрони постійно змінювали маршрут руху.
Вони кружляли областями, а тому в українських регіонах була оголошена повітряна тривога та працювали сили ППО.
Зокрема, за інформацією моніторингових каналів вибухи пролунали:
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Сyми;
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Дніпро;
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Біла Церква/р-н;
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Павлоград;
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Житомир;
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Kиївщина;
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Хaркiв/передмістя;
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Бориспіль/р-н (Kиївщина).
Нагадаємо, що раніше Сили безпілотних систем в Україні включили до окремих родів військ ЗСУ.
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