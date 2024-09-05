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Уночі 5 вересня ворог атакував Україну дронами: де пролунали гучні вибухи

Уночі 5 вересня ворог атакував Україну дронами: де пролунали гучні вибухи

Іранські дрони-камікадзе кружляли Україною цілісіньку ніч

Повітряна тривога охопила значну територію України.

У ніч проти 5 вересня 2024 року ворог атакував Україну ударними безпілотниками

Дрони постійно змінювали маршрут руху. 

Вони кружляли областями, а тому в українських регіонах була оголошена повітряна тривога та працювали сили ППО.

Зокрема, за інформацією моніторингових каналів вибухи пролунали:

  • Сyми;

  • Дніпро;

  • Біла Церква/р-н;

  • Павлоград;

  • Житомир;

  • Kиївщина;

  • Хaркiв/передмістя;

  • Бориспіль/р-н (Kиївщина). 

Нагадаємо, що раніше Сили безпілотних систем в Україні включили до окремих родів військ ЗСУ

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