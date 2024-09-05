Уночі 5 вересня ворог атакував Україну дронами: де пролунали гучні вибухи

У ніч проти 5 вересня 2024 року ворог атакував Україну ударними безпілотниками.

Дрони постійно змінювали маршрут руху.

Вони кружляли областями, а тому в українських регіонах була оголошена повітряна тривога та працювали сили ППО.

Зокрема, за інформацією моніторингових каналів вибухи пролунали:

Сyми;

Дніпро;

Біла Церква/р-н;

Павлоград;

Житомир;

Kиївщина;

Хaркiв/передмістя;

Бориспіль/р-н (Kиївщина).

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Нагадаємо, що раніше Сили безпілотних систем в Україні включили до окремих родів військ ЗСУ.

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