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Уночі 6 березня над Україною кружляли ворожі безпілотники: де пролунали вибухи

Уночі 6 березня над Україною кружляли ворожі безпілотники: де пролунали вибухи

Ворог продовжує атакувати Україну дронами / Фото: ТСН.ua

Росіяни продовжують дошкуляти мирному українському населенню.

Ворог вкотре атакує Україну безпілотниками.

У ніч проти 6 березня 2025 року в Україні в багатьох областях була оголошена повітряна тривога через атаку ударних безпілотників РФ.

Працювали сили ППО, також у низці міст та регіонів пролунали вибухи:

  • Суми;

  • Полтава;

  • Черкаси/околиці;

  • Охтирка (Сумщина);

  • Київ/околиці;

  • Kиївщина.

Раніше експерти оцінили ймовірність масштабного ракетного удару по Україні.

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