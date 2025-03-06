Уночі 6 березня над Україною кружляли ворожі безпілотники: де пролунали вибухи

Ворог вкотре атакує Україну безпілотниками.

У ніч проти 6 березня 2025 року в Україні в багатьох областях була оголошена повітряна тривога через атаку ударних безпілотників РФ.

Працювали сили ППО, також у низці міст та регіонів пролунали вибухи:

Суми;

Полтава;

Черкаси/околиці;

Охтирка (Сумщина);

Київ/околиці;

Kиївщина.

Раніше експерти оцінили ймовірність масштабного ракетного удару по Україні.

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