Уночі 6 березня над Україною кружляли ворожі безпілотники: де пролунали вибухи

Росіяни продовжують дошкуляти мирному українському населенню.
Ворог вкотре атакує Україну безпілотниками.
У ніч проти 6 березня 2025 року в Україні в багатьох областях була оголошена повітряна тривога через атаку ударних безпілотників РФ.
Працювали сили ППО, також у низці міст та регіонів пролунали вибухи:
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Суми;
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Полтава;
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Черкаси/околиці;
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Охтирка (Сумщина);
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Київ/околиці;
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Kиївщина.
Раніше експерти оцінили ймовірність масштабного ракетного удару по Україні.
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