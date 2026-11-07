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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Уночі -6 та мокрий сніг: українців попередили про похолодання

У суботу збережеться холодна погода з нічними заморозками та мокрим снігом.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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Погодні умови зміняться

Погодні умови зміняться / © pexels.com

У суботу, 7 листопада, в Україні буде хмарно з проясненнями. Уночі в більшості областей, крім західних, місцями пройде невеликий сніг.

Про це повідомив «Укргідрометцентр».

Погода на 7 листопада

У північних, центральних та східних областях уночі та вранці місцями утвориться ожеледиця, тож водіям і пішоходам варто бути обережними.

Вітер північно-західний та північний, 5–10 м/с. Удень у південних областях місцями можливі пориви до 15–18 м/с.

Температура повітря вночі становитиме від +2° до -3°, у західних областях — 1–6° морозу. Вдень по країні очікується від 0° до +6°.

Погода на Київщині та у столиці

На Київщині й у столиці буде хмарно з проясненнями. Уночі місцями можливий невеликий сніг, удень опадів не прогнозують. Уночі та вранці на дорогах області подекуди буде слизько через ожеледицю. Вітер північно-західний, 5–10 м/с.

На Київщині вночі температура коливатиметься від +2° до -3°. Вдень становитиме +0…+5°. У Києві вночі очікується +0…+2°, удень +3…+5°.

Нагадаємо, метеоролог Віталій Постригань повідомляв, що у вихідні ситуацію намагатиметься стабілізувати антициклон Klaus. Очікується більше сонця і відсутність опадів, хоча холод посилиться. Уночі температура знизиться до 0–5° морозу, вдень становитиме 1–6° тепла, а середньодобові показники впадуть до 1–3° тепла, що відповідає другій половині листопада.

Погодні моделі показують можливість підвищення температури в середині місяця, однак аномального тепла очікувати не варто — тенденція до сезонного похолодання зберігається.

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