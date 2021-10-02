Уночі будуть заморозки, а вдень тепло й сонячно: прогноз погоди на неділю, 3 жовтня

Уночі будуть заморозки, а вдень тепло й сонячно: прогноз погоди на неділю, 3 жовтня

У низинах очікується туман.

У неділю, 3 жовтня, в Україні вдень буде сонячно й тепло. Проте вночі місцями будуть заморозки.

Про це йдеться в прогнозі Українського гідрометцентру.

"Антициклон нам забезпечить чудову осінню, але сонячну неділю. Мінлива хмарність. Без опадів. На заході, півночі країни, а також біля водойм та у низинах туман", - говориться в повідомленні.

Температура вночі 1-6 градусів тепла, на півдні – до 9 градусів. В Україні, крім крайнього заходу та півдня, на поверхні ґрунту та місцями в повітрі очікуються заморозки 0-3 градуси.

Температура вдень 12-17 градусів тепла, на Закарпатті та Прикарпатті до 20 градусів.

У Київській області – мінлива хмарність, без опадів. Уночі та вранці місцями туман, особливо в районах поблизу Дніпра. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температур вночі 1-6 градусів тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-3 градуси. Температура вдень 12-17 градусів тепла.

У Києві 3 жовтня температура вночі становитиме 3-5 градусів тепла, вдень близько 15 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 3 жовтня 2021 року / Укргідрометцентр

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