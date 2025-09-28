Уночі Хмельниччину розривали вибухи

На Хмельниччині було неспокійно / © Associated Press

Сьогодні, 28 вересня, під час повітряної тривоги на Хмельниччині лунали вибухи.

Про перші деталі повідомив очільник ОВА Сергій Тюрін.

«Під час нічних атак працювали Сили ППО. Є збиття ворожих цілей. Детальна інформація — згодом. Попередньо: без постраждалих та руйнувань», — коротко зазначив він.

Нагадаємо, росіяни атакували Київську область. На жаль, унаслідок ворожої атаки в області є постраждалі.

Тим часом у Києві зросла кількість постражалих через ворожу атаку — за останніми даними, п’ятеро осіб.