Уночі Хмельниччину розривали вибухи
Росіяни атакували Хмельницьку область. Місцева влада поки що не надає деталей, але запевняє, що жертв та постраждалих немає.
Сьогодні, 28 вересня, під час повітряної тривоги на Хмельниччині лунали вибухи.
Про перші деталі повідомив очільник ОВА Сергій Тюрін.
«Під час нічних атак працювали Сили ППО. Є збиття ворожих цілей. Детальна інформація — згодом. Попередньо: без постраждалих та руйнувань», — коротко зазначив він.
Нагадаємо, росіяни атакували Київську область. На жаль, унаслідок ворожої атаки в області є постраждалі.
Тим часом у Києві зросла кількість постражалих через ворожу атаку — за останніми даними, п’ятеро осіб.