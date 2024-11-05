Уночі над Україною кружляли безпілотники: де пролунали вибухи

Потурбуйтеся про власну безпеку.

У ніч проти 5 листопада 2024 року ворожі дрони рухалися повітряним простором України.

У низці регіонів була оголошена повітряна тривога та працювали сили ППО.

Вибухи, зокрема, пролунали:

Харків;

Сyми/р-н;

Кролевець (Сyмщина);

Полтaва/р-н;

Черкaщина;

Чернiгівщина;

Шостка/р-н (Сyмщина);

Житомирщинa;

Черкaси;

Xмельниччинa;

Kиївщина;

Канів (Черкaщина);

Біла Церква/р-н (Kиївщина).

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Нагадаємо, що раніше стали відомі наслідки ударів КАБів по Харкову.

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