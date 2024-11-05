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Уночі над Україною кружляли безпілотники: де пролунали вибухи

Уночі над Україною кружляли безпілотники: де пролунали вибухи

Сирени пролунали в деяких областях України

Потурбуйтеся про власну безпеку.

У ніч проти 5 листопада 2024 року ворожі дрони рухалися повітряним простором України.

У низці регіонів була оголошена повітряна тривога та працювали сили ППО

Вибухи, зокрема, пролунали:

  • Харків;

  • Сyми/р-н;

  • Кролевець (Сyмщина);

  •  Полтaва/р-н;

  • Черкaщина;

  • Чернiгівщина;

  • Шостка/р-н (Сyмщина);

  • Житомирщинa;

  • Черкaси;

  • Xмельниччинa;

  • Kиївщина;

  • Канів (Черкaщина);

  • Біла Церква/р-н (Kиївщина). 

Нагадаємо, що раніше стали відомі наслідки ударів КАБів по Харкову

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