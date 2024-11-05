Уночі над Україною кружляли безпілотники: де пролунали вибухи

Потурбуйтеся про власну безпеку.
У ніч проти 5 листопада 2024 року ворожі дрони рухалися повітряним простором України.
У низці регіонів була оголошена повітряна тривога та працювали сили ППО.
Вибухи, зокрема, пролунали:
- Харків;
-
Сyми/р-н;
-
Кролевець (Сyмщина);
-
Полтaва/р-н;
-
Черкaщина;
-
Чернiгівщина;
-
Шостка/р-н (Сyмщина);
-
Житомирщинa;
-
Черкaси;
-
Xмельниччинa;
-
Kиївщина;
-
Канів (Черкaщина);
-
Біла Церква/р-н (Kиївщина).
Нагадаємо, що раніше стали відомі наслідки ударів КАБів по Харкову.
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