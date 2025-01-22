Уночі над Україною літали ворожі дрони: де пролунали вибухи

Ворог продовжує надокучати українцям.
У ніч проти 22 січня 2025 року ворог знову атакував Україну ударними дронами.
Була оголошена повітряна тривога, працювали засоби ППО.
Зокрема, вибухи пролунали:
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Житомир/р-н;
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Умань/р-н(Черкaщина;
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Старокостянтинів;
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Кіровoградщина;
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Донеччина, Запоріжжя, Сумщина.
Як повідомлялося, в Рівненській області також лунали вибухи. Спрацювали сили ППО.
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