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Уночі над Україною літали ворожі дрони: де пролунали вибухи

Уночі над Україною літали ворожі дрони: де пролунали вибухи

Безпілотники надокучали українцям / Фото: Pexels

Ворог продовжує надокучати українцям.

У ніч проти 22 січня 2025 року ворог знову атакував Україну ударними дронами. 

Була оголошена повітряна тривога, працювали засоби ППО. 

Зокрема, вибухи пролунали:

  • Житомир/р-н;

  • Умань/р-н(Черкaщина;

  • Старокостянтинів;

  • Кіровoградщина;

  • Донеччина, Запоріжжя, Сумщина. 

Як повідомлялося, в Рівненській області також лунали вибухи. Спрацювали сили ППО.

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