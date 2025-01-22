Уночі над Україною літали ворожі дрони: де пролунали вибухи

У ніч проти 22 січня 2025 року ворог знову атакував Україну ударними дронами.

Була оголошена повітряна тривога, працювали засоби ППО.

Зокрема, вибухи пролунали:

Житомир/р-н;

Умань/р-н(Черкaщина;

Старокостянтинів;

Кіровoградщина;

Донеччина, Запоріжжя, Сумщина.

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Як повідомлялося, в Рівненській області також лунали вибухи. Спрацювали сили ППО.

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