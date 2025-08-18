Уночі похолодає до +7: прогноз погоди в Україні на тиждень, 18-24 серпня

Робочий тиждень розпочнеться з контрастної погоди / © Pixabay

В Україні протягом тижня очікується спека у південно-східних регіонах і похолодання у західних і північних областях. Місцями пройдуть дощі, подекуди з грозами. У низці регіонів очікується нічна прохолода.

Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич.

У понеділок, 18 серпня, дощі, місцями у супроводі грози очікуються на Прикарпатті, Буковині, на Вінничині, а також у північно-східній частині країни. Вітер переважатиме північно-західного напрямку, 5 — 10 м/с, вдень на Одещині та місцями на сході України може посилюватися до 15 — 17 м/с.

Нічна температура повітря +13 +18 градусів, у північно-західних областях +8 +13 градусів, денна +21 +27 градусів, у Криму, Приазов’ї, на Донбасі +30 +35 градусів.

У вівторок, 19 серпня, малохмарна погода, без опадів очікується по всій країні через вплив області підвищеного атмосферного тиску. Вітер переважатиме північно-західного напрямку, 3 — 8 м/с. Нічна температура повітря +8 +14 градусів, денна +22 +27 градусів, на півдні вночі +13 +18 градусів, вдень +26 +31 градус.

У середу, 20 серпня, період стійкої погоди без опадів продовжиться по всій країні. Вітер очікується переважно південно-західного напрямку, 3 — 8 м/с. Нічна температура повітря +12 +18 градусів, денна +26 +31 градус, на крайньому півдні подекуди до +33 градусів.

У четвер, 21 серпня, спокійна та суха погода переважатиме у більшості областей країни, дощ у супроводі грози, місцями можливі сильні зливи, а також шквали, 15 — 20 м/с передбачаються вдень у західних областях. Вітер очікується південно-західного напрямку, 5 — 10 м/с, на Одещині вдень можливі окремі пориви, 15 — 17 м/с. Нічна температура повітря +13 +19 градусів, денна +28 +33 градуси, у центральних та південних областях місцями до +34 +36 градусів, у західному регіоні +23 +28 градусів.

У п’ятницю, 22 серпня, через вплив фронтального розділу в країні прогнозуються контрастні умови погоди. У західному та північному регіонах протягом доби переважатиме хмарна, дощова та прохолодна погода. На решті територій спекотно та сухо. Вітер на Лівобережжі та у південних регіонах південно-західний, 7 — 12 м/с, у північних та західних областях північно-західний, 7 — 12 м/с.

Нічна температура повітря в західних та північних областях +13 +18 градусів, денна +18 +23 градуси. У центральних, південних та східних регіонах вночі +16 +21 градус, вдень +33 +38 градусів.

У суботу, 23 серпня, дощі з грозами очікуються у північних, центральних областях, вдень також подекуди на сході та півдні країни. У західному регіоні без опадів. Вітер північний / північно-західний, 7 — 12 м/с, на півдні можливі пориви, 15 — 20 м/с.

Нічна температура повітря у західних та північних областях +7 +12 градусів, на решті територій +13 +19 градусів, денна +19 +24 градуси, на крайньому сході та у Приазов’ї +30 +36 градусів.

У неділю, 24 серпня, стійка та прохолодна погода спостерігатиметься по всій території країни, без опадів під впливом антициклону. Вітер північно-західний, 5 — 10 м/с. Нічна температура повітря +8 +13 градусів, денна +21 +26 градусів.

Раніше синоптикиня повідомила, що після тривалого періоду спеки до України прийде різке похолодання. Температура повітря у низці регіонів знизиться.