Уночі РФ вгатила по Україні: що летіло і скільки збили цілей

Україна пережила атаку / © Getty Images

У ніч проти 13 вересня росіяни влаштували повітряну атаку по Україні — випустили ракети та ударні безпілотники.

Про це повідомили у Повітряних силах України.

«Противник атакував балістичною ракетою „Іскандер-М/KN-23“, та 164-ма ударними БпЛА типу „Shahed“, „Гербера“ і безпілотниками інших типів», — йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 137 ворожих БпЛА типу «Shahed», «Гербера» і дронів інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

Водночас зафіксовано влучання ракети та 27 ударних БпЛА на 9 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 3 локаціях.

Раніше повідомлялося, що вночі у Сумах прогриміли вибухи. Влада ще не повідомляла про наслідки атаки.