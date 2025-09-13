- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 1964
- Час на прочитання
- 1 хв
Уночі РФ вгатила по Україні: що летіло і скільки збили цілей
Росіяни випустили по українських містах ракета та безпілотники — вибухи лунали у низці регіонів.
У ніч проти 13 вересня росіяни влаштували повітряну атаку по Україні — випустили ракети та ударні безпілотники.
Про це повідомили у Повітряних силах України.
«Противник атакував балістичною ракетою „Іскандер-М/KN-23“, та 164-ма ударними БпЛА типу „Shahed“, „Гербера“ і безпілотниками інших типів», — йдеться у повідомленні.
За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 137 ворожих БпЛА типу «Shahed», «Гербера» і дронів інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.
Водночас зафіксовано влучання ракети та 27 ударних БпЛА на 9 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 3 локаціях.
Раніше повідомлялося, що вночі у Сумах прогриміли вибухи. Влада ще не повідомляла про наслідки атаки.