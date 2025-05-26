РФ атакує Україну щодня / © Associated Press

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Росія запустила по Україні рекордну кількість дронів сьогодні під час нічної повітряної атаки.

Про це повідомив очільник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону «Єдині новини».

«Те, що запитують усі медіа, чи дійсно ця цифра є таким антирекордом? Дійсно, це так. І ми бачимо, атака триває три дні поспіль, масово, з застосуванням і ракет, і дронів, ракети різних типів, і балістика, і крилаті ракети. Протиповітряна оборона сьогодні успішно збила усі дев’ять крилатих ракет Х-101, які випустили окупанти з літаків стратегічної авіації», — заначив він.

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«Сьогодні їх 364 — це теж неймовірна цифра атаки, яку теж цитують усі світові медіа, показуючи, як режим Путіна хоче перемир’я. Робить усе для того, щоб зламати українців. Бо такі нічні атаки дійсно призводять інколи до жахливих наслідків», — додав він.

Нагадаємо, у ніч проти 26 травня українська протиповітряна оборона вчергове відбивала масовану повітряну атаку росіян. Воїнам вдалося збити 9 крилатих ракет Х-101 і знешкодити 288 дронів. Росія завдала комбінованого удару й застосувала 364 засоби повітряного нападу.

Це вже третя ніч поспіль, коли російські війська масовано атакують Україну. Внаслідок обстрілу 25 травня загинули 12 людей у низці регіонах.