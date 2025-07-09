Україна пережила потужну атаку / © Getty Images

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У ніч проти 9 липня РФ потужно атакувала Україну дронами та ракетами.

Про це повідомили у Повітряних силах України.

За даними відомства, противник атакував 741 засобом повітряного нападу:

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728 ударними БпЛА типу «Shahed» і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Курськ, Орел, Міллєрово

7 крилатими ракетами «Х-101"/"Іскандер-К» із районів Енгельса Саратовської області та Курської області

6 аеробалістичними ракетами Х-47М2 «Кинджал» із повітряного простору Липецької області

«Основний напрямок удару — Волинь, місто Луцьк. За попередніми даними, станом на 08.30 протиповітряною обороною знешкоджено 718 засобів повітряного нападу противника, 303 — збито вогневими засобами, 415 — локаційно втрачені», — додали у відомстві.

Раніше повідомлялося, що Росія завдала масованого ракетно-дронового удару по Україні.

Основна частина ракет і дронів була спрямована у бік Тернополя та Луцька. Згодом мер Луцька повідомив деталі атаки.

Польща на тлі атаки піднімала винищувачі.

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