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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1493
Час на прочитання
1 хв

Уночі Росія встановила новий рекорд обстрілів — випустила 741 повітряну ціль

Сили РФ запустили по Україні сім крилатих ракет, шість «Кинджалів» та 728 безпілотників різного типу.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Україна пережила потужну атаку

Україна пережила потужну атаку / © Getty Images

У ніч проти 9 липня РФ потужно атакувала Україну дронами та ракетами.

Про це повідомили у Повітряних силах України.

За даними відомства, противник атакував 741 засобом повітряного нападу:

  • 728 ударними БпЛА типу «Shahed» і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Курськ, Орел, Міллєрово

  • 7 крилатими ракетами «Х-101"/"Іскандер-К» із районів Енгельса Саратовської області та Курської області

  • 6 аеробалістичними ракетами Х-47М2 «Кинджал» із повітряного простору Липецької області

«Основний напрямок удару — Волинь, місто Луцьк. За попередніми даними, станом на 08.30 протиповітряною обороною знешкоджено 718 засобів повітряного нападу противника, 303 — збито вогневими засобами, 415 — локаційно втрачені», — додали у відомстві.

Раніше повідомлялося, що Росія завдала масованого ракетно-дронового удару по Україні.

Основна частина ракет і дронів була спрямована у бік Тернополя та Луцька. Згодом мер Луцька повідомив деталі атаки.

Польща на тлі атаки піднімала винищувачі.

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Дата публікації
Кількість переглядів
1493
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