ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
370
Час на прочитання
1 хв

Уночі росіяни випустили ракети та дрони по Україні: де гриміли вибухи

Уночі, 5 травня, українські міста знову перебували під ворожою атакою, у низці регіонів працювала ППО.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Вночі було неспокійно

Вночі було неспокійно / © Associated Press

У ніч проти 5 травня 2025 року росіяни атакували Україну ракетами та ударними дронами.

Про це повідомили у Повітряних силах.

«Противник атакував Сумщину двома балістичними ракетами „Іскандер”-М/KN-23 із Курської області, а також 116 ударними БпЛА та безпілотниками-імітаторами інших типів із районів: Курськ, Орел, Міллерово, Приморськ — ТОТ Запорізької області“, — йдеться у повідомленні.

Станом на 09.00 підтверджено збиття 42 ударних БпЛА типу «Shahed» (безпілотників інших типів) на сході, півночі та півдні країни.

«21 ворожий безпілотник-імітатор — локаційно втрачений (без негативних наслідків). Внаслідок ворожої атаки постраждали Сумщина та Донеччина», — додали у відомстві.

Раніше повідомлялося, що росіяни ударили по Конотопу, що на Сумщині.

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
370
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie