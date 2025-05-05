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- Укрaїнa
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Уночі росіяни випустили ракети та дрони по Україні: де гриміли вибухи
Уночі, 5 травня, українські міста знову перебували під ворожою атакою, у низці регіонів працювала ППО.
У ніч проти 5 травня 2025 року росіяни атакували Україну ракетами та ударними дронами.
Про це повідомили у Повітряних силах.
«Противник атакував Сумщину двома балістичними ракетами „Іскандер”-М/KN-23 із Курської області, а також 116 ударними БпЛА та безпілотниками-імітаторами інших типів із районів: Курськ, Орел, Міллерово, Приморськ — ТОТ Запорізької області“, — йдеться у повідомленні.
Станом на 09.00 підтверджено збиття 42 ударних БпЛА типу «Shahed» (безпілотників інших типів) на сході, півночі та півдні країни.
«21 ворожий безпілотник-імітатор — локаційно втрачений (без негативних наслідків). Внаслідок ворожої атаки постраждали Сумщина та Донеччина», — додали у відомстві.
Раніше повідомлялося, що росіяни ударили по Конотопу, що на Сумщині.