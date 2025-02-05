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Уночі росіяни випустили по Україні ракети та "Шахеди": які регіони постраждали

Уночі росіяни випустили по Україні ракети та "Шахеди": які регіони постраждали

Росіяни щодня атакують українські міста / Фото: Associated Press

ППО працювала у низці областей.

У ніч проти 5 лютого 2025 року росіяни випустили по Україні ракети та ударні дрони.

Про це повідомили у Повітряних силах України.

"Від 20:00 4 лютого противник атакував двома балістичними ракетами "Іскандер-М" із Курської області та 104 ударним БпЛА типу "Shahed" і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ", - йдеться у повідомленні.

Станом на 09.00 підтверджено збиття 57 "Shahed" та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Черкаській, Чернігівській, Житомирській, Хмельницькій та Кіровоградській областях.

42 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені  (без негативних наслідків). 

"Внаслідок ворожої атаки постраждали Київщина, Кіровоградщина, Сумщина, Харківщина та Донеччина" ,- додали у відомстві.

Раніше повідомлялося, що у Києві вночі, 5 лютого, пролунала серія вибухів.

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