Уночі росіяни випустили по Україні ракети та "Шахеди": які регіони постраждали

У ніч проти 5 лютого 2025 року росіяни випустили по Україні ракети та ударні дрони.

Про це повідомили у Повітряних силах України.

"Від 20:00 4 лютого противник атакував двома балістичними ракетами "Іскандер-М" із Курської області та 104 ударним БпЛА типу "Shahed" і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ", - йдеться у повідомленні.

Станом на 09.00 підтверджено збиття 57 "Shahed" та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Черкаській, Чернігівській, Житомирській, Хмельницькій та Кіровоградській областях.

42 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

"Внаслідок ворожої атаки постраждали Київщина, Кіровоградщина, Сумщина, Харківщина та Донеччина" ,- додали у відомстві.

Раніше повідомлялося, що у Києві вночі, 5 лютого, пролунала серія вибухів.

Читайте також: