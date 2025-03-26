Уночі російські безпілотники атакували Охтирку: спалахнула пожежа

Попередньо, загиблих і травмованих немає.

Сьогодні, 26 березня, вночі, російські безпілотники атакували Охтирку.

Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація у повідомленні у соцмережі.

Внаслідок удару трьох безпілотників пошкоджено два багатоквартирні житлові будинки, чотири магазини, адміністративне приміщення підприємства, кілька автомобілів, господарчі споруди та кіоски на території ринку. Також сталося загоряння однієї господарчої будівлі.

На місці працюють аварійно-рятувальні служби.

Попередньо, загиблих і травмованих немає.

Нагадаємо, російська армія завдала ракетного удару по центру міста Суми вдень 24 березня. Є постраждалі.

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