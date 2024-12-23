Уночі у деяких регіонах України пролунали вибухи: що трапилося

У деяких куточках нашої держави було гучно.

У ніч проти 23 грудня 2024 року ворог знову атакував Україну ударними дронами.

Була оголошена повітряна тривога, працювали засоби ППО.

Зокрема, вибухи пролунали:

Бориспіль/р-н (Kиївщина);

Чернiгів/р-н;

Миргород/р-н,Полтaвщина;

Ромни/р-н (Сyмщина);

Глобине (Полтaвщина);

Старокостянтинів;

Одещина.

Додамо, що раніше у Повітряних Силах ЗСУ попередили про активність ворожої тактичної авіації.

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