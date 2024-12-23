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Уночі у деяких регіонах України пролунали вибухи: що трапилося

Уночі у деяких регіонах України пролунали вибухи: що трапилося

Ворожі безпілотники знову дошкуляли українцям. / Фото: ТСН.ua

У деяких куточках нашої держави було гучно.

У ніч проти 23 грудня 2024 року ворог знову атакував Україну ударними дронами. 

Була оголошена повітряна тривога, працювали засоби ППО. 

Зокрема, вибухи пролунали:

  • Бориспіль/р-н (Kиївщина);

  • Чернiгів/р-н;

  • Миргород/р-н,Полтaвщина;

  • Ромни/р-н (Сyмщина);

  • Глобине (Полтaвщина);

  • Старокостянтинів;

  • Одещина. 

Додамо, що раніше у Повітряних Силах ЗСУ попередили про активність ворожої тактичної авіації

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