Уночі у деяких регіонах України пролунали вибухи: що трапилося

У деяких куточках нашої держави було гучно.
У ніч проти 23 грудня 2024 року ворог знову атакував Україну ударними дронами.
Була оголошена повітряна тривога, працювали засоби ППО.
Зокрема, вибухи пролунали:
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Бориспіль/р-н (Kиївщина);
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Чернiгів/р-н;
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Миргород/р-н,Полтaвщина;
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Ромни/р-н (Сyмщина);
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Глобине (Полтaвщина);
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Старокостянтинів;
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Одещина.
Додамо, що раніше у Повітряних Силах ЗСУ попередили про активність ворожої тактичної авіації.
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