Уночі Україною кружляли ворожі безпілотники: де пролунали вибухи

У ніч проти 20 січня 2025 року ворог знову атакував Україну ударними дронами.

Була оголошена повітряна тривога, працювали засоби ППО.

Зокрема, вибухи пролунали:

Чернігівщина, Черкaщина;

Миколаївщина;

Шостка/р-н (Сyмщина);

Бершадь (Вiнниччина);

Чернiгів;

Ніжин/р-н (Чернiгівщина);

Kиївщина;

Xмельниччинa;

Дніпропетровщина;

Пирятин (Полтaвщина);

Біла Церква/р-н (Kиївщина).

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Нагадаємо, що раніше дрони атакували аеродром у Рязанській області РФ.

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