Уночі Україною кружляли ворожі безпілотники: де пролунали вибухи

Дрони загрожували українцям.
У ніч проти 20 січня 2025 року ворог знову атакував Україну ударними дронами.
Була оголошена повітряна тривога, працювали засоби ППО.
Зокрема, вибухи пролунали:
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Чернігівщина, Черкaщина;
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Миколаївщина;
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Шостка/р-н (Сyмщина);
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Бершадь (Вiнниччина);
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Чернiгів;
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Ніжин/р-н (Чернiгівщина);
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Kиївщина;
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Xмельниччинa;
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Дніпропетровщина;
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Пирятин (Полтaвщина);
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Біла Церква/р-н (Kиївщина).
Нагадаємо, що раніше дрони атакували аеродром у Рязанській області РФ.
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