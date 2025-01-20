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Уночі Україною кружляли ворожі безпілотники: де пролунали вибухи

Уночі Україною кружляли ворожі безпілотники: де пролунали вибухи

Ворожі безпілотники докучали українцям. / Фото: скриншот з відео

Дрони загрожували українцям.

У ніч проти 20 січня 2025 року ворог знову атакував Україну ударними дронами. 

Була оголошена повітряна тривога, працювали засоби ППО. 

Зокрема, вибухи пролунали:

  • Чернігівщина, Черкaщина;

  • Миколаївщина;

  • Шостка/р-н (Сyмщина);

  •  Бершадь (Вiнниччина);

  • Чернiгів;

  • Ніжин/р-н (Чернiгівщина);

  •  Kиївщина;

  • Xмельниччинa;

  • Дніпропетровщина;

  • Пирятин (Полтaвщина);

  • Біла Церква/р-н (Kиївщина). 

Нагадаємо, що раніше дрони атакували аеродром у Рязанській області РФ

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