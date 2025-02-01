Уночі Україною кружляли ворожі безпілотники: де пролунали вибухи

У ніч проти 1 лютого 2025 року ворог знову атакував Україну ударними дронами та ракетами.

Була оголошена повітряна тривога, працювали засоби ППО.

Зокрема, вибухи пролунали:

Одеса;

Миколаївщина;

Павлоград/р-н;

Хaркiвщина;

Київ;

Охтирка (Сyмщина);

Черкaщина;

Сyмщина;

Запоріжжя;

Златопіль (Хaркiвщина);

Чернігів/р-н;

Дніпропетровщина;

Житомир/р-н.

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Нагадаємо, що через ворожий удар знеструмлені понад 400 абонентів.

Раніше повідомлялося, що ворог завдав понад 10 ударів по Запоріжжю.

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