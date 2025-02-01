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Уночі Україною кружляли ворожі безпілотники: де пролунали вибухи

Уночі Україною кружляли ворожі безпілотники: де пролунали вибухи

Сирени пролунали в деяких областях України

Дрони та ракети загрожували українцям.

У ніч проти 1 лютого 2025 року ворог знову атакував Україну ударними дронами та ракетами. 

Була оголошена повітряна тривога, працювали засоби ППО. 

Зокрема, вибухи пролунали:

  • Одеса;

  • Миколаївщина;

  • Павлоград/р-н;

  • Хaркiвщина;

  • Київ;

  • Охтирка (Сyмщина);

  • Черкaщина;

  • Сyмщина;

  • Запоріжжя;

  • Златопіль (Хaркiвщина);

  • Чернігів/р-н;

  • Дніпропетровщина;

  • Житомир/р-н. 

Нагадаємо, що через ворожий удар знеструмлені понад 400 абонентів

Раніше повідомлялося, що ворог завдав понад 10 ударів по Запоріжжю

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