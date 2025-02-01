Уночі Україною кружляли ворожі безпілотники: де пролунали вибухи

Дрони та ракети загрожували українцям.
У ніч проти 1 лютого 2025 року ворог знову атакував Україну ударними дронами та ракетами.
Була оголошена повітряна тривога, працювали засоби ППО.
Зокрема, вибухи пролунали:
- Одеса;
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Миколаївщина;
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Павлоград/р-н;
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Хaркiвщина;
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Київ;
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Охтирка (Сyмщина);
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Черкaщина;
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Сyмщина;
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Запоріжжя;
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Златопіль (Хaркiвщина);
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Чернігів/р-н;
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Дніпропетровщина;
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Житомир/р-н.
Нагадаємо, що через ворожий удар знеструмлені понад 400 абонентів.
Раніше повідомлялося, що ворог завдав понад 10 ударів по Запоріжжю.
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