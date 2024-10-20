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Уночі Україною кружляли ворожі дрони: де пролунали вибухи

Уночі Україною кружляли ворожі дрони: де пролунали вибухи

Росіяни продовжують атакувати Україну безпілотниками / Фото: Associated Press

Ніч була неспокійною.

У ніч проти 20 жовтня 2024 року ворожі дрони рухалися повітряним простором України.

У низці регіонів була оголошена повітряна тривога та працювали сили ППО. 

Також деякі регіони були атаковані балістикою та КАБами. 

Вибухи пролунали:

  • Харків;

  • Київ;

  • Іванo-Франкiвщина;

  • Львів/р-н;

  • Обухів/р-н (Kиївщина);

  • Вiнниччина;

  • Черкaщина. 

Нагадаємо, що у Кривому Розі - 13 постраждалих унаслідок удару ворожої балістики

Як повідомлялося, сьогодні, 19 жовтня, армія РФ атакувала Черкаську область дронами і ракетами. Є влучання у регіоні та наслідки через падіння уламків. Загинула жінка. 

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