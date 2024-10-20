Уночі Україною кружляли ворожі дрони: де пролунали вибухи

У ніч проти 20 жовтня 2024 року ворожі дрони рухалися повітряним простором України.

У низці регіонів була оголошена повітряна тривога та працювали сили ППО.

Також деякі регіони були атаковані балістикою та КАБами.

Вибухи пролунали:

Харків;

Київ;

Іванo-Франкiвщина;

Львів/р-н;

Обухів/р-н (Kиївщина);

Вiнниччина;

Черкaщина.

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Нагадаємо, що у Кривому Розі - 13 постраждалих унаслідок удару ворожої балістики.

Як повідомлялося, сьогодні, 19 жовтня, армія РФ атакувала Черкаську область дронами і ракетами. Є влучання у регіоні та наслідки через падіння уламків. Загинула жінка.

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