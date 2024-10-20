Уночі Україною кружляли ворожі дрони: де пролунали вибухи

Ніч була неспокійною.
У ніч проти 20 жовтня 2024 року ворожі дрони рухалися повітряним простором України.
У низці регіонів була оголошена повітряна тривога та працювали сили ППО.
Також деякі регіони були атаковані балістикою та КАБами.
Вибухи пролунали:
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Харків;
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Київ;
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Іванo-Франкiвщина;
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Львів/р-н;
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Обухів/р-н (Kиївщина);
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Вiнниччина;
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Черкaщина.
Нагадаємо, що у Кривому Розі - 13 постраждалих унаслідок удару ворожої балістики.
Як повідомлялося, сьогодні, 19 жовтня, армія РФ атакувала Черкаську область дронами і ракетами. Є влучання у регіоні та наслідки через падіння уламків. Загинула жінка.
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