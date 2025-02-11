Уночі Україною кружляли ворожі дрони: де пролунали вибухи

У ніч проти 11 лютого 2025 року в Україні у багатьох областях була оголошена повітряна тривога через атаку ударних безпілотників РФ.

Працювали сили ППО, також у низці міст та регіонів пролунали вибухи:

Охтирка (Сyмщина);

Лубни/р-н (Полтaвщина);

Миргород/р-н (Полтaвщина);

Павлоград/р-н;

Черкaщина;

Миколаївщина;

Полтaвщина;

Черкаси/р-н;

Чернігів/р-н;

Kиївщина;

Канів (Черкaщина);

Умань (Черкaщина);

Бориспіль/р-н (Kиївщина);

Бровари/р-н (Kиївщина);

Біла Церква/р-н (Kиївщина);

Обухів/р-н (Kиївщина);

Суми - вибухи;

Полтава/р-н;

Хaркiвщина.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що Україною літають ворожі безпілотники: було названо траєкторію руху. Через це у великій кількості областей була оголошена повітряна тривога.

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