Уночі Україною кружляли ворожі дрони: де пролунали вибухи

Ворог вкотре атакує Україну безпілотниками.
У ніч проти 11 лютого 2025 року в Україні у багатьох областях була оголошена повітряна тривога через атаку ударних безпілотників РФ.
Працювали сили ППО, також у низці міст та регіонів пролунали вибухи:
-
Охтирка (Сyмщина);
-
Лубни/р-н (Полтaвщина);
-
Миргород/р-н (Полтaвщина);
-
Павлоград/р-н;
-
Черкaщина;
-
Миколаївщина;
-
Полтaвщина;
-
Черкаси/р-н;
-
Чернігів/р-н;
-
Kиївщина;
-
Канів (Черкaщина);
-
Умань (Черкaщина);
-
Бориспіль/р-н (Kиївщина);
-
Бровари/р-н (Kиївщина);
-
Біла Церква/р-н (Kиївщина);
-
Обухів/р-н (Kиївщина);
-
Суми - вибухи;
-
Полтава/р-н;
-
Хaркiвщина.
Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що Україною літають ворожі безпілотники: було названо траєкторію руху. Через це у великій кількості областей була оголошена повітряна тривога.
Читайте також: