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Уночі Україною кружляли ворожі дрони: де пролунали вибухи

Уночі Україною кружляли ворожі дрони: де пролунали вибухи

Сили ППО протягом ночі 11 лютого 2025 року захищали українське небо / Фото: ТСН.ua

Ворог вкотре атакує Україну безпілотниками.

У ніч проти 11 лютого 2025 року в Україні у багатьох областях була оголошена повітряна тривога через атаку ударних безпілотників РФ.

Працювали сили ППО, також у низці міст та регіонів пролунали вибухи:

  • Охтирка (Сyмщина);

  • Лубни/р-н (Полтaвщина);

  • Миргород/р-н (Полтaвщина);

  • Павлоград/р-н;

  • Черкaщина;

  • Миколаївщина;

  • Полтaвщина;

  • Черкаси/р-н;

  •  Чернігів/р-н;

  •  Kиївщина;

  • Канів (Черкaщина);

  • Умань (Черкaщина);

  • Бориспіль/р-н (Kиївщина);

  • Бровари/р-н (Kиївщина);

  • Біла Церква/р-н (Kиївщина);

  • Обухів/р-н (Kиївщина);

  • Суми - вибухи;

  • Полтава/р-н;

  • Хaркiвщина. 

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що Україною літають ворожі безпілотники: було названо траєкторію руху. Через це у великій кількості областей була оголошена повітряна тривога.

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