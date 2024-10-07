Уночі Україною літали ворожі дрони: де прогриміли вибухи

Ворог продовжує атакувати українців уночі.
У ніч проти 7 жовтня 2024 року ворог атакував Україну рухом безпілотних дронів.
Через це були оголошені повітряні тривоги у низці регіонів.
Також працювали Сили ППО, а, подекуди, прогриміли вибухи:
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Kиївщина;
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Синельникове/р-н (Дніпропетровщина);
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Лубни/р-н (Полтaвщина);
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Хaркiв/р-н;
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Павлоград;
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Сyми;
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Новомосковськ/р-н;
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Дніпро/р-н;
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Передмістя Kиєва;
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Обухів/р-н (Kиївщина);
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Чернiгів/р-н.
Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що окупанти влучили в лісопарк Шевченківського району Харкова.
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