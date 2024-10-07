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Уночі Україною літали ворожі дрони: де прогриміли вибухи

Уночі Україною літали ворожі дрони: де прогриміли вибухи

Ворог продовжує атакувати нашу державу дронами вночі / Фото: ТСН.ua

Ворог продовжує атакувати українців уночі.

У ніч проти 7 жовтня 2024 року ворог атакував Україну рухом безпілотних дронів.

Через це були оголошені повітряні тривоги у низці регіонів.

Також працювали Сили ППО, а, подекуди, прогриміли вибухи:

  • Kиївщина;

  • Синельникове/р-н (Дніпропетровщина);

  • Лубни/р-н (Полтaвщина);

  • Хaркiв/р-н;

  • Павлоград;

  •  Сyми;

  • Новомосковськ/р-н;

  • Дніпро/р-н;

  • Передмістя Kиєва;

  • Обухів/р-н (Kиївщина);

  • Чернiгів/р-н. 

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що окупанти влучили в лісопарк Шевченківського району Харкова

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