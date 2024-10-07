Уночі Україною літали ворожі дрони: де прогриміли вибухи

У ніч проти 7 жовтня 2024 року ворог атакував Україну рухом безпілотних дронів.

Через це були оголошені повітряні тривоги у низці регіонів.

Також працювали Сили ППО, а, подекуди, прогриміли вибухи:

Kиївщина;

Синельникове/р-н (Дніпропетровщина);

Лубни/р-н (Полтaвщина);

Хaркiв/р-н;

Павлоград;

Сyми;

Новомосковськ/р-н;

Дніпро/р-н;

Передмістя Kиєва;

Обухів/р-н (Kиївщина);

Чернiгів/р-н.

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Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що окупанти влучили в лісопарк Шевченківського району Харкова.

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