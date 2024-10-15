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Уночі Україною літали ворожі дрони та ракети: де прозвучали вибухи

Уночі Україною літали ворожі дрони та ракети: де прозвучали вибухи

Сирени пролунали в деяких областях України

Перебувайте в укриттях до відбою.

У ніч проти 15 жовтня ворог атакував України дронами та ракетами. 

У низці регіонів була оголошена повітряна тривога, спрацювала ППО.

Зокрема, вибухи пролунали:

  • Полтавщина;
  • Миколаїв;
  • Запорізька область;
  • Сyмщина;
  • Черкащина/Київщина.

Нагадаємо, що у Миколаєві - 11 постраждалих та одна загибла унаслідок ворожого удару

Також раніше повідомлялося, що після вибухів в місті спалахнула пожежа.

За попередньою інформацією, місто атаковано балістикою С-300.

Тим часом раніше ми повідомляли про те, як вберегтися жителям Херсонщини від ворожих дронів - читайте у новині.

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