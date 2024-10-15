Уночі Україною літали ворожі дрони та ракети: де прозвучали вибухи

Перебувайте в укриттях до відбою.
У ніч проти 15 жовтня ворог атакував України дронами та ракетами.
У низці регіонів була оголошена повітряна тривога, спрацювала ППО.
Зокрема, вибухи пролунали:
- Полтавщина;
- Миколаїв;
- Запорізька область;
- Сyмщина;
- Черкащина/Київщина.
Нагадаємо, що у Миколаєві - 11 постраждалих та одна загибла унаслідок ворожого удару.
Також раніше повідомлялося, що після вибухів в місті спалахнула пожежа.
За попередньою інформацією, місто атаковано балістикою С-300.
Тим часом раніше ми повідомляли про те, як вберегтися жителям Херсонщини від ворожих дронів - читайте у новині.
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