Уночі Україною рухалися ворожі дрони: де було чути вибухи

У кількох областях була оголошена повітряна тривога.
У ніч проти 15 серпня 2024 року в Україні кружляли ворожі безпілотники.
Проти них спрацювала українська ППО.
Проте у деяких регіонах пролунали вибухи:
- Запоріжжя
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Черкaси/р-н
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Херсон/р-н
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Кіровoградщина
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Черкaщина
-
Біла Церква/рн
-
Хaркiвщина
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Полтaва/р-н
Раніше ТСН.ua розповідав про важку ситуацію на Покровському напрямку: чи є загроза оточень та як допоможе прорив на Курськ.
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