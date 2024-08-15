Уночі Україною рухалися ворожі дрони: де було чути вибухи

У кількох областях була оголошена повітряна тривога.

У ніч проти 15 серпня 2024 року в Україні кружляли ворожі безпілотники.

Проти них спрацювала українська ППО.

Проте у деяких регіонах пролунали вибухи:

Запоріжжя

Черкaси/р-н

Херсон/р-н

Кіровoградщина

Черкaщина

Біла Церква/рн

Хaркiвщина

Полтaва/р-н

Раніше ТСН.ua розповідав про важку ситуацію на Покровському напрямку: чи є загроза оточень та як допоможе прорив на Курськ.

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