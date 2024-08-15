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Уночі Україною рухалися ворожі дрони: де було чути вибухи

Уночі Україною рухалися ворожі дрони: де було чути вибухи

Працювала українська ППО / Фото: ТСН.ua

У кількох областях була оголошена повітряна тривога.

У ніч проти 15 серпня 2024 року в Україні кружляли ворожі безпілотники

Проти них спрацювала українська ППО. 

Проте у деяких регіонах пролунали вибухи:

  • Запоріжжя

  • Черкaси/р-н

  •  Херсон/р-н

  • Кіровoградщина

  • Черкaщина

  • Біла Церква/рн

  • Хaркiвщина

  • Полтaва/р-н

Раніше ТСН.ua розповідав про важку ситуацію на Покровському напрямку: чи є загроза оточень та як допоможе прорив на Курськ.

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