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Уночі Україною рухалися ворожі дрони: де пролунали вибухи

Уночі Україною рухалися ворожі дрони: де пролунали вибухи

Ворог атакує Україну ударними дронами

Залишайтеся в укриттях до відбою повітряної тривони.

У ніч проти 26 січня 2025 року ворог знову атакував Україну ударними дронами

Була оголошена повітряна тривога, працювали засоби ППО. 

Зокрема, вибухи пролунали:

  • Вилкове (Одещина);

  • Харківщина, Дніпропетровщина, Одещина;

  • Хaркiв/р-н;

  • Суми/р-н;

  • Полтaвщина;

  • Суми;

  • Вiнниччина;

  • Старокостянтинів;

  • Гадяч (Полтaвщина);

  • Житомирщинa. 

Нагадаємо, що раніше безпілотники атакували Рязань: вкотре метою є НПЗ

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