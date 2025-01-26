Уночі Україною рухалися ворожі дрони: де пролунали вибухи

Залишайтеся в укриттях до відбою повітряної тривони.
У ніч проти 26 січня 2025 року ворог знову атакував Україну ударними дронами.
Була оголошена повітряна тривога, працювали засоби ППО.
Зокрема, вибухи пролунали:
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Вилкове (Одещина);
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Харківщина, Дніпропетровщина, Одещина;
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Хaркiв/р-н;
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Суми/р-н;
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Полтaвщина;
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Суми;
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Вiнниччина;
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Старокостянтинів;
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Гадяч (Полтaвщина);
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Житомирщинa.
Нагадаємо, що раніше безпілотники атакували Рязань: вкотре метою є НПЗ.
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