Уночі Україною рухалися ворожі дрони: де пролунали вибухи

Залишайтеся в укриттях до відбою повітряної тривони.

У ніч проти 26 січня 2025 року ворог знову атакував Україну ударними дронами.

Була оголошена повітряна тривога, працювали засоби ППО.

Зокрема, вибухи пролунали:

Вилкове (Одещина);

Харківщина, Дніпропетровщина, Одещина;

Хaркiв/р-н;

Суми/р-н;

Полтaвщина;

Суми;

Вiнниччина;

Старокостянтинів;

Гадяч (Полтaвщина);

Житомирщинa.

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Нагадаємо, що раніше безпілотники атакували Рязань: вкотре метою є НПЗ.

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