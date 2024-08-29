Уночі Україну атакували безпілотники та ракети: де пролунали вибухи

У ніч проти 29 серпня 2024 року Україну атакували ворожі безпілотники.

Майже по всій території України була оголошена повітряна небезпека.

Також була інформація від моніторингових каналів про атаку й ракетами.

Вибухи, зокрема, пролунали:

Хaркiв;

Кривий Ріг/р-н;

Павлоград;

Кропивницький р-н;

Кременчук (Полтaвщина);

Бориспільський р-н (Kиївщина);

Херсон;

Черкаси/р-н;

Київ, Дніпропетровщина, Полтавщина;

Обухівський р-н (Kиївщина);

Передмістя Kиєва ;

Бровари/Київ.

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Нагадаємо, що на Сумщині пролунало 220 вибухів, є поранені цивільні.

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