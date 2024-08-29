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Уночі Україну атакували безпілотники та ракети: де пролунали вибухи

Уночі Україну атакували безпілотники та ракети: де пролунали вибухи

Дрони напали на Україну вночі / Фото: ТСН.ua

Українців чекала неспокійна ніч.

У ніч проти 29 серпня 2024 року Україну атакували ворожі безпілотники.

Майже по всій території України була оголошена повітряна небезпека.

Також була інформація від моніторингових каналів про атаку й ракетами. 

Вибухи, зокрема, пролунали:

  • Хaркiв;

  •  Кривий Ріг/р-н;

  • Павлоград;

  • Кропивницький р-н;

  • Кременчук (Полтaвщина);

  • Бориспільський р-н (Kиївщина);

  • Херсон;

  • Черкаси/р-н;

  • Київ, Дніпропетровщина, Полтавщина;

  • Обухівський р-н (Kиївщина);

  • Передмістя Kиєва;

  • Бровари/Київ.

Нагадаємо, що на Сумщині пролунало 220 вибухів, є поранені цивільні

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