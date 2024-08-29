Уночі Україну атакували безпілотники та ракети: де пролунали вибухи

Українців чекала неспокійна ніч.
У ніч проти 29 серпня 2024 року Україну атакували ворожі безпілотники.
Майже по всій території України була оголошена повітряна небезпека.
Також була інформація від моніторингових каналів про атаку й ракетами.
Вибухи, зокрема, пролунали:
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Хaркiв;
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Кривий Ріг/р-н;
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Павлоград;
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Кропивницький р-н;
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Кременчук (Полтaвщина);
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Бориспільський р-н (Kиївщина);
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Херсон;
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Черкаси/р-н;
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Київ, Дніпропетровщина, Полтавщина;
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Обухівський р-н (Kиївщина);
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Бровари/Київ.
Нагадаємо, що на Сумщині пролунало 220 вибухів, є поранені цивільні.
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