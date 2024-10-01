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Уночі в Україні літали ворожі безпілотники: де прогриміли вибухи

Уночі в Україні літали ворожі безпілотники: де прогриміли вибухи

В низці українських міст та територій лунала сирена / Фото: pixabay.com

Вночі в Україні було неспокійно.

У ніч проти 1 жовтня 2024 року Україну атакували ворожі дрони.

У кількох областях України була оголошена повітряна тривога, лунали вибухи та працювали сили ППО.

Зокрема, вибухи пролунали:

  • Кременчук (Полтaвщина);

  • Миколаївщина, Кіровоградщина;

  • Полтaвщина;

  • Черкащина;

  • Світловодськ/Кременчук;

  • Черкaси/р-н. 

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що на Київщині працюють сили ППО

Додамо, що вересень 2024 року став першим місяцем зі щоденними атаками "Шахедів". Вже відомо, скільки ворог випустив по Україні ударних БпЛА.

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