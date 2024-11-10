Уночі в Україні рухалися ворожі безпілотники: де пролунали вибухи

Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги.

У ніч проти 10 листопада по частині території України була оголошена повітряна тривога через атаку ворожих безпілотників.

Працювали сили ППО, а також пролунали вибухи.

Зокрема, вибухи прозвучали:

Одеса ;

Хaркiв/р-н ;

Бровари/р-н (Kиївщина);

Житомирщина, Хaркiвщина, Полтавщина, Київщина;

Миргород (Полтaвщина);

Одеський р-н;

Старокостянтинів;

Рiвненщинa.

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Нагадаємо, що раніше росіяни знову здійснили масовану атаку дронами на Одесу та район: є пошкодження цивільної інфраструктури.

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