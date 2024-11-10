Уночі в Україні рухалися ворожі безпілотники: де пролунали вибухи

Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги.
У ніч проти 10 листопада по частині території України була оголошена повітряна тривога через атаку ворожих безпілотників.
Працювали сили ППО, а також пролунали вибухи.
Зокрема, вибухи прозвучали:
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Бровари/р-н (Kиївщина);
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Житомирщина, Хaркiвщина, Полтавщина, Київщина;
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Миргород (Полтaвщина);
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Одеський р-н;
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Старокостянтинів;
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Рiвненщинa.
Нагадаємо, що раніше росіяни знову здійснили масовану атаку дронами на Одесу та район: є пошкодження цивільної інфраструктури.
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