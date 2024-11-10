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Уночі в Україні рухалися ворожі безпілотники: де пролунали вибухи

Уночі в Україні рухалися ворожі безпілотники: де пролунали вибухи

Сирени пролунали в деяких областях України

Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги.

У ніч проти 10 листопада по частині території України була оголошена повітряна тривога через атаку ворожих безпілотників. 

Працювали сили ППО, а також пролунали вибухи. 

Зокрема, вибухи прозвучали:

  • Одеса;

  •  Хaркiв/р-н;

  • Бровари/р-н (Kиївщина);

  • Житомирщина, Хaркiвщина, Полтавщина, Київщина;

  • Миргород (Полтaвщина);

  •  Одеський р-н;

  • Старокостянтинів;

  • Рiвненщинa. 

Нагадаємо, що раніше росіяни знову здійснили масовану атаку дронами на Одесу та район: є пошкодження цивільної інфраструктури

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