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Уночі ворог атакував Україну безпілотниками: де пролунали вибухи

Уночі ворог атакував Україну безпілотниками: де пролунали вибухи

Дрони не давали спокою українцям

Потурбуйтеся про вашу безпеку та перебувайте в укриттях.

Уночі проти 10 жовтня ворог запустив у повітряних простір України низку ударних безпілотників.

Тому у кількох областях України була оголошена повітряна тривога, працювали сили ППО.

У кількох українських міста та регіонах пролунали вибухи:

  • Черкащина;

  • Запоріжжя;

  • Передмістя Хaркова;

  • Дніпропетровщина;

  • Одещина;

  • Кременчук (Полтaвщина);

  • Сумщина;

  • Kиївщина;

  • Кіровoградщина;

  • Полтавщина;

  • Чернігівщина. 

Нагадаємо, вдень 8 жовтня армія РФ вдарила по густонаселеному району Харкова. За попередніми даними, є постраждалі й загиблі.

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