Уночі ворог атакував Україну безпілотниками: де пролунали вибухи

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Уночі проти 10 жовтня ворог запустив у повітряних простір України низку ударних безпілотників.

Тому у кількох областях України була оголошена повітряна тривога, працювали сили ППО.

У кількох українських міста та регіонах пролунали вибухи:

Черкащина;

Запоріжжя;

Передмістя Хaркова;

Дніпропетровщина;

Одещина;

Кременчук (Полтaвщина);

Сумщина;

Kиївщина;

Кіровoградщина;

Полтавщина;

Чернігівщина.

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Нагадаємо, вдень 8 жовтня армія РФ вдарила по густонаселеному району Харкова. За попередніми даними, є постраждалі й загиблі.

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