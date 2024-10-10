Уночі ворог атакував Україну безпілотниками: де пролунали вибухи

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Уночі проти 10 жовтня ворог запустив у повітряних простір України низку ударних безпілотників.
Тому у кількох областях України була оголошена повітряна тривога, працювали сили ППО.
У кількох українських міста та регіонах пролунали вибухи:
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Черкащина;
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Запоріжжя;
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Передмістя Хaркова;
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Дніпропетровщина;
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Одещина;
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Кременчук (Полтaвщина);
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Сумщина;
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Kиївщина;
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Кіровoградщина;
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Полтавщина;
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Чернігівщина.
Нагадаємо, вдень 8 жовтня армія РФ вдарила по густонаселеному району Харкова. За попередніми даними, є постраждалі й загиблі.
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