Уночі ворожі безпілотники атакували Україну: де пролунали вибухи

В українців видалася тривожна ніч.
У ніч проти 14 серпня 2024 року ворог атакував Україну безпілотниками.
Протягом ночі лунали вибухи:
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Kиївщина;
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Шостка/р-н (Сyмщина);
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Вишгородський р-н;
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Кременчук (Полтaвщина);
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Сyмщина,Харківщина - вибухи;
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Звягель (Житомирщинa);
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Кіровoградщина;
Нагадаємо, у вівторок зранку, 13 серпня, Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу. Повідомлялося про ракетну небезпеку.
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