Уночі ворожі безпілотники атакували Україну: де пролунали вибухи

У ніч проти 14 серпня 2024 року ворог атакував Україну безпілотниками.

Протягом ночі лунали вибухи:

Kиївщина;

Шостка/р-н (Сyмщина);

Вишгородський р-н;

Кременчук (Полтaвщина);

Сyмщина,Харківщина - вибухи;

Звягель (Житомирщинa);

Кіровoградщина;

Також читайте На Київщині пролунали вибухи: працює ППО

Нагадаємо, у вівторок зранку, 13 серпня, Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу. Повідомлялося про ракетну небезпеку.

Читайте також: