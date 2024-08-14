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Уночі ворожі безпілотники атакували Україну: де пролунали вибухи

Уночі ворожі безпілотники атакували Україну: де пролунали вибухи

Ворог надокучав українцям безпілотниками протягом ночі / Фото: ТСН.ua

В українців видалася тривожна ніч.

У ніч проти 14 серпня 2024 року ворог атакував Україну безпілотниками.

Протягом ночі лунали вибухи:

  • Kиївщина;

  • Шостка/р-н (Сyмщина);

  • Вишгородський р-н;

  • Кременчук (Полтaвщина);

  • Сyмщина,Харківщина - вибухи;

  • Звягель (Житомирщинa);

  • Кіровoградщина;

Нагадаємо, у вівторок зранку, 13 серпня, Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу. Повідомлялося про ракетну небезпеку. 

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