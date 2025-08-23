- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 894
- Час на прочитання
- 2 хв
Уночі загинув пілот винищувача МіГ-29 Сергій Бондарь: що про нього відомо
У Сергія Бондаря залишилася дружина, син та донька.
У ніч проти суботи, 23 серпня, загинув льотчик 40-ї бригади тактичної авіації «Привид Києва» заступник командира ескадрильї майор Сергій Бондарь. Це сталося після виконання бойового завдання при заході на посадку.
У Повітряних силах зазначили, що причини та обставини катастрофи встановлюються.
40 бригада тактичної авіації «Привид Києва» повідомила деякі подробиці про Бондаря.
Український захисник народився 1979 року в місті Кропивницькому, там він жив разом з родиною: дружиною, сином і донькою.
2000 року успішно закінчив Харківський інститут Військово-Повітряних Сил ЗС України. Все своє життя присвятив авіації, хоча й мав перерву у військовій службі. Працював викладачем у Національному авіаційному університеті.
«Від початку повномасштабної агресії Росії, не вагаючись повернувся до військової служби, став на захист неба — у 40 БрТА. Відновив льотні навички на літаках Л-39 та МІГ-29. Саме на винищувачах МІГ-29 здійснював щоденну бойову роботу із захисту повітряного простору України: успішно знищував повітряні цілі ворога та здійснював ракетно-бомбові удари по позиціях окупантів, їх штабах і скупченню техніки на різних напрямках фронту», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 28 червня цього року під час відбиття російської повітряної атаки загинув пілот F-16 класу підполковник Максим Устименко, 1993 року народження.
12 квітня 2025 року українська влада повідомила про загибель 26-річного капітана Павла Іванова. Трагедія сталася під час виконання бойового завдання.
Також загинув льотчик Повітряних сил Збройних сил України Олексій Месь. Він на F-16 збивав ракети, які Росія запустила під час масованих обстрілів.