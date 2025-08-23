Уночі загинув пілот винищувача МіГ-29 Сергій Бондарь: що про нього відомо

Сергій Бондарь

У ніч проти суботи, 23 серпня, загинув льотчик 40-ї бригади тактичної авіації «Привид Києва» заступник командира ескадрильї майор Сергій Бондарь. Це сталося після виконання бойового завдання при заході на посадку.

У Повітряних силах зазначили, що причини та обставини катастрофи встановлюються.

40 бригада тактичної авіації «Привид Києва» повідомила деякі подробиці про Бондаря.

Український захисник народився 1979 року в місті Кропивницькому, там він жив разом з родиною: дружиною, сином і донькою.

2000 року успішно закінчив Харківський інститут Військово-Повітряних Сил ЗС України. Все своє життя присвятив авіації, хоча й мав перерву у військовій службі. Працював викладачем у Національному авіаційному університеті.

«Від початку повномасштабної агресії Росії, не вагаючись повернувся до військової служби, став на захист неба — у 40 БрТА. Відновив льотні навички на літаках Л-39 та МІГ-29. Саме на винищувачах МІГ-29 здійснював щоденну бойову роботу із захисту повітряного простору України: успішно знищував повітряні цілі ворога та здійснював ракетно-бомбові удари по позиціях окупантів, їх штабах і скупченню техніки на різних напрямках фронту», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 28 червня цього року під час відбиття російської повітряної атаки загинув пілот F-16 класу підполковник Максим Устименко, 1993 року народження.

12 квітня 2025 року українська влада повідомила про загибель 26-річного капітана Павла Іванова. Трагедія сталася під час виконання бойового завдання.

Також загинув льотчик Повітряних сил Збройних сил України Олексій Месь. Він на F-16 збивав ракети, які Росія запустила під час масованих обстрілів.