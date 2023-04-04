Уночі ЗСУ знищили 14 безпілотників: атакували Україну з південного напрямку

Уночі 4 квітня 2023 року російські окупанти атакували Україну з південного напрямку ударними безпілотниками іранського виробництва «Shahed-136/131».

Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ України.

Загалом зафіксовано до 17 пусків ударних БпЛА, імовірно з району східного узбережжя Азовського моря.

Силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування «Південь» знищено 14 «шахедів».

"Разом — до перемоги!", - йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, що раніше ЗМІ повідомляли про "прильот" після вибухів.

Додамо, що раніше в Одесі пролунала низка вибухів.

Зауважимо, що ворог завдав ударів по Одесі та району ударними безпілотниками.

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