Уночі ЗСУ знищили 14 безпілотників: атакували Україну з південного напрямку

Знищено 14 "Шахедів".
Уночі 4 квітня 2023 року російські окупанти атакували Україну з південного напрямку ударними безпілотниками іранського виробництва «Shahed-136/131».
Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ України.
Загалом зафіксовано до 17 пусків ударних БпЛА, імовірно з району східного узбережжя Азовського моря.
Силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування «Південь» знищено 14 «шахедів».
"Разом — до перемоги!", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що раніше ЗМІ повідомляли про "прильот" після вибухів.
Додамо, що раніше в Одесі пролунала низка вибухів.
Зауважимо, що ворог завдав ударів по Одесі та району ударними безпілотниками.
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