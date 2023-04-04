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Уночі ЗСУ знищили 14 безпілотників: атакували Україну з південного напрямку

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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Уночі ЗСУ знищили 14 безпілотників: атакували Україну з південного напрямку

Фото: ТСН.ua

Знищено 14 "Шахедів".

Уночі 4 квітня 2023 року російські окупанти атакували Україну з південного напрямку ударними безпілотниками іранського виробництва «Shahed-136/131».

Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ України. 

Загалом зафіксовано до 17 пусків ударних БпЛА, імовірно з району східного узбережжя Азовського моря.

Силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування «Південь» знищено 14 «шахедів».

"Разом  —  до перемоги!", - йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, що раніше ЗМІ повідомляли про "прильот" після вибухів

Додамо, що раніше в Одесі пролунала низка вибухів

Зауважимо, що ворог завдав ударів по Одесі та району ударними безпілотниками

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Дата публікації
Перегляди
236
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