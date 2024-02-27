УПЦ КП анулювала медаль військовому – бо він гей: люди почали масово відмовлятись від нагород церкви

Днями Мережу сколихнула історія про те, що Українська православна церква Київського патріархату анулювала нагороду військового Віктора Пилипенка за "Жертовність та любов до України", коли там дізналися, що він – гей.

У пресслужбі УПЦ КП зазначили, що Філарет "не знав про гріховні схильності" військового. Тому в УПЦ КП вирішили, "зважаючи на відкриту пропаганду гріховної ідеології... вважати церковну нагороду Віктору Пилипенку – анульованою".

Після того, як скандал набрав обертів, люди почали публічно відмовлятися від нагород Української православної церкви Київського патріархату.

Так, від аналогічної нагороди відмовився військовий Ілля Коротенко.

"У зв'язку з абсолютно огидним вчинком УПЦ Київський Патріархат та Патріарх Філарет, які відібрали нагороду у ветерана війни Віктора Пилипенка тільки тому, що він відкритий гей, я також відмовляюся від аналогічної своєї нагороди. Ваші антилюдяні погляди мені бридкі, а ваше брязкальце, яке ви роздаєте, а потім відбираєте - нічого не варте. Жбурну вам цю іграшку під ноги наступного мого повернення зі служби до Києва", - написав він.

"Дорогі УПЦ Київський Патріархат та особисто Патріарх Філарет. В мене є від вас отака відзнака (за підписом Філарета Денисенко). Мені складно оцінити ступінь образи, яку ви намагалися донести військовослужбовцю Віктору Пилипенку, називаючи його гріховником і посилаючись на якісь "темні сили", бо я до кінця не в курсі правил вашого уявного чаклунського світу. Але якщо я вірно зрозумів, то цими словами ви намагалися сказати, що якості пана Віктора як людини є гіршими за ваші. І тому ви забираєте в нього таку саму відзнаку вдячності за жертовність до України. Ніби ваша іграшка після цього має якусь цінність. Не має. Ніби його жертовність і наша вдячність стануть меншими. Не стануть. Я занесу вам в Володимирський собор цю вашу іграшку: грайтеся, як знаєте… Якщо б я грав в таку саму гру, то в ній "гріховник" означало б "примітивний тупий недолугий невіглас". Отже для мене ви – гріховники", - написав Павло Шатохін.

Від відзнаки також відмовилась працівниця національного природного парку "Голосіївський" Наталя Соловйова.

"Я зараз багатьох здивую, але я також маю медаль від УПЦ Київський Патріархат та Патріарх Філарет за період Майдану. І хочу від неї відмовитися через дії, які мені здаються огидними – відібрати нагороду у хороброї людини, ветерана війни Віктора Пилипенка через те, що він відкритий гей – вважаю неприпустимим", - написала вона.

Нагадаємо, патріарх Філарет заявляв, що причинами появи коронавірусу COVID-19 та світової пандемії є людські гріхи, зокрема корупція, брехня та одностатеві шлюби.

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